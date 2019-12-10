У летевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом ТАСС сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"10.12.2019 в 21:39 местного времени (19:39 мск - прим. ТАСС), рейс KI-9551, маршрут Уфа - Нижневартовск, а/к "Красавиа", тип ВС Як-42, пассажиры: 70 взрослых, один ребенок и два малолетних, опасного груза нет, экипаж - 8 [человек]. Отказ третьего двигателя. Возвращается на аэродром вылета. Вырабатывает топливо, расчетное время посадки - 01:50 местного времени (23:50 мск - прим. ТАСС)", - сказала она.

На место выехал помощник Уфимского транспортного прокурора, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров и начать проверку исполнения законодательства о безопасности полетов

Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск, рейс чартерный, выполняется один раз в месяц.