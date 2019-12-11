Защита историка Соколова ожидает окончания психологической экспертизы к концу января

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Адвокат отметил, что обычно сроки проведения такого исследования составляют 30 дней. Экспертизу Соколова начали 6 декабря. По мнению защиты, сроки ее проведения будут продлены до конца января следующего года.

В ноябре Соколова извлекли в центре Петербурга из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.