Защита Соколова просит СК допросить девушек, сообщивших о домогательствах историка

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, направила в СК РФ ходатайство о допросе девушек, заявивших, что пострадали от действий историка.

Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

В некоторых СМИ уже появились публикации с историями этих девушек.

"Все якобы потерпевшие лица дадут расписку об уголовной ответственности о даче заведомо ложных показаний, в случае клеветы они понесут установленную законом ответственность. Первое ходатайство о допросе [девушки, заявившей о том, что она пострадала от действий Соколова] направлено сегодня мною в СК РФ", - сказал адвокат.