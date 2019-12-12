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Сообщения об угрозе взрыва в метро Петербурга оказались ложными

Специалисты проверили 55 станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщение об угрозе взрыва на 55 станциях метрополитена Санкт-Петербурга, поступившие в четверг, оказались ложными, по итогам проверки угроз не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Станции проверены, опасных предметов не обнаружено. Станции не закрывались", - отметила представитель городского метрополитена.

Также в четверг в суды Петербурга поступили анонимные электронные письма с сообщением, что в зданиях заложены бомбы. Суды эвакуировали. В результате проверки опасность не подтвердилась.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, помимо метрополитена и судов Петербурга, сообщения о минировании в четверг поступили в четыре школы, пять вузов, три ТРЦ и в несколько больниц. Угрозы были ложными.

Эвакуация прошла в зданиях университета физкультуры и спорта имени Лесгафта, Горного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, а также школ на улицах Планерной, Ярослава Гашека и других образовательных учреждений. Эвакуация ранее также прошла в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Массовые эвакуации объектов после анонимных сообщений о минировании проводятся в Петербурге уже вторую неделю.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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