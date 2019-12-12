{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство Павла Шеремета
Обновлено 

По делу об убийстве журналиста Шеремета задержан участник силовой операции в Донбассе

По данным СМИ, вторым задержанным может быть врач-волонтер

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. По делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве задержан один из участников силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

В свою очередь, украинское издание Инсайдер сообщает, что вторым задержанным стал врач-волонтер Юлия Кузьменко.

Ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что Национальная полиция Украины задержала фигурантов по делу об убийстве Шеремета, им предъявляется обвинение.

В новость были внесены изменения (17.30 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Убийство Павла Шеремета
Реклама на ТАСС
СК завершил дело о кражах из банкоматов с помощью программы, заставлявшей выдавать деньги
Преступники похитили из восьми банкоматов более 10 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС