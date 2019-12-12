По делу об убийстве журналиста Шеремета задержан участник силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. По делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве задержан один из участников силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

В свою очередь, украинское издание Инсайдер сообщает, что вторым задержанным стал врач-волонтер Юлия Кузьменко.

Ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что Национальная полиция Украины задержала фигурантов по делу об убийстве Шеремета, им предъявляется обвинение.

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