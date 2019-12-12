На Украине задержаны фигуранты по делу об убийстве Шеремета

"Только что Нацполиция задержала и по согласию с Генпрокуратурой предъявляет обоснованное обвинение фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и настойчивой работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", - сообщил Аваков.

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Украины задержала фигурантов по делу убийства журналиста Павла Шеремета, им предъявляется обвинение. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter .

О личностях задержанных пока ничего не сообщается.

В июле президент Украины Владимир Зеленский обещал, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Со своей стороны начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщал, что следствие пока не готово назвать организаторов убийства журналиста. В ходе расследования были допрошены около 3,5 тыс. человек и проведено 26 комплексных экспертиз.

Версиями убийства, которые отрабатывало следствие, является профессиональная деятельность журналиста на территории Украины и в других странах, среди которых Россия и Белоруссия. Кроме того, также озвучивались версии "дестабилизации социально-политической ситуации на Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации".

Следствие также не исключало ошибки при выборе объекта преступления, поскольку автомобиль, в котором погиб Шеремет в результате взрыва, принадлежал жене погибшего (имеется в виду соосновательница и владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула).

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве. Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".