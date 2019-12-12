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Росздравнадзор проводит проверку по факту смерти журналиста Михаила Виноградова

Основанием для проверки стали сообщения в соцсетях из которых следует, что прибывшие на вызов медики наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со столичными следователями СК начали проверку по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва", по поручению Минздрава России территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области во взаимодействии с Главным следственным управлением (ГСУ) СК России по городу Москве проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что основанием для проверки стали сообщения в соцсетях, из которых следует, что у журналиста открылось кровотечение, он вызвал скорую помощь, а прибывшие врачи наложили повязку и уехали, не остановив само кровотечение. 12 декабря журналист умер. Сам Виноградов 10 декабря опубликовал пост на своей странице в Facebook, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение. По его словам, два приехавших фельдшера наложили повязку и уехали.

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