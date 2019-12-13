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СМИ: в жилом доме в Германии мог взорваться баллон с сжиженным газом

Полиция установила, что ЧП произошло в квартире 78-летнего мужчины, в ней обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Взрыв баллона с сжиженным газом, по предварительной версии, произошел в многоквартирном жилом доме в германском городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в полиции.

"По данным на текущий момент, взрыв вызвал сжиженный газ", - отметил собеседник DPA. Полиция установила, что ЧП произошло в квартире 78-летнего мужчины. В ней были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

В результате взрыва погиб один человек, пострадали не менее 25.

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Германия
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