СМИ: в жилом доме в Германии мог взорваться баллон с сжиженным газом

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Взрыв баллона с сжиженным газом, по предварительной версии, произошел в многоквартирном жилом доме в германском городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в полиции.

"По данным на текущий момент, взрыв вызвал сжиженный газ", - отметил собеседник DPA. Полиция установила, что ЧП произошло в квартире 78-летнего мужчины. В ней были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

В результате взрыва погиб один человек, пострадали не менее 25.