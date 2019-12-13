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В жилом доме в Германии произошел взрыв

Пострадали не менее 25 человек
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© EPA-EFE/GERMAN POLICE

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония - Анхальт). Об этом сообщила в пятницу медиагруппа RND.

"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции. Что привело к взрыву, пока не сообщается. В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента. Проводится эвакуация людей из здания.

ЧП произошло около 9:00 (11:00 мск). Рядом со зданием находятся школа и детский сад, из которого были в срочном порядке эвакуированы около 100 детей. Сейчас на месте работают около 160 спасателей.

Население Бланкенбурга, расположенного в горах Гарц, составляет около 20 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (12:24 мск) — добавлена информация по тексту.

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