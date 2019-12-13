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Консерваторию имени Чайковского в центе Москвы проверяют из-за угрозы взрыва

Ранее из-за сообщений о "минировании" эвакуировали более 10 столичных школ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в консерваторию им. П.И. Чайковского и суши-бар "Гин-но Таки" в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил сообщение о том, что в здании консерватории им. П.И. Чайковского на Большой Никитской улице и суши-бара "Гин-но Таки" на Тверской улице заложено взрывное устройство. На место для проверки направлены сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу из-за угрозы взрыва были эвакуированы более 10 школ Москвы, а также ряд районных судов столицы. Специалисты экстренных служб проверили здания, прилегающую территорию и не нашли взрывоопасных предметов. Информация о минировании данных объектов оказалась ложной.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Только 12 декабря неизвестные сообщали о заложенных бомбах в 13 районных судах, ряде школ, а также на станции метро "Киевская" в Москве. Все угрозы после проверки оказались ложными.

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