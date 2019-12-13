Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

В администрации Фрунзенского района ТАСС сообщили, что выясняют, кто является собственником склада. "Мы сейчас выясняем, кто собственник. Угрозы распространения [огня] пока нет", - сказал представитель администрации.

Возгорание в ангаре размерами 70 на 150 м произошло в пятницу вечером. Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала. Из здания эвакуировали 100 человек.

Как уточнили в городском главке МЧС, на складе хранятся автозапчасти и горючие жидкости. К ликвидации пожара привлечено более 170 человек и 40 единиц техники. На место ЧП направлен пожарный поезд, а также химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.

Как сообщили ТАСС в администрации Фрунзенского района, рядом с местом пожара находится авторынок.