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Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Горящее здание находится на улице Салова
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© ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/CC BY 4.0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу. 

В администрации Фрунзенского района ТАСС сообщили, что выясняют, кто является собственником склада. "Мы сейчас выясняем, кто собственник. Угрозы распространения [огня] пока нет", - сказал представитель администрации.

Возгорание в ангаре размерами 70 на 150 м произошло в пятницу вечером. Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала. Из здания эвакуировали 100 человек.

Как уточнили в городском главке МЧС, на складе хранятся автозапчасти и горючие жидкости. К ликвидации пожара привлечено более 170 человек и 40 единиц техники. На место ЧП направлен пожарный поезд, а также химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.

Как сообщили ТАСС в администрации Фрунзенского района, рядом с местом пожара находится авторынок.

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РоссияСанкт-Петербург
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Горящий в Петербурге ангар обрушился на площади 2,2 тыс. кв. м
В здании хранятся автозапчасти и легковоспламеняющиеся жидкости
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