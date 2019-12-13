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В МЧС уточнили, что площадь пожара в ангаре в Петербурге составляет 2,2 тыс. кв. метров

В ангаре хранятся автозапчасти и легковоспламеняющиеся жидкости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Петербургу уточнило, что площадь пожара в ангаре на улице Салова составляет 2,2 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 5 тыс. кв. метров.

"По уточненным данным, площадь пожара на Салова составляет 2,2 тыс. кв. метров. Тушение ангара с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями и прочей продукцией продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

В тушении пожара участвуют более 170 человек и 40 единиц техники. По данным администрации Фрунзенского района, существует угроза распространения огня. Рядом с горящим ангаром находится авторынок.

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РоссияСанкт-Петербург
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Горящий в Петербурге ангар обрушился на площади в 2,2 тыс. кв. м
В здании хранятся автозапчасти и легковоспламеняющиеся жидкости
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