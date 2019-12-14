В Липецке возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля с музыкантами HammAli & Navai

ТАСС, 14 декабря. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который, предположительно, обстрелял машину с участниками рэп-дуэта HammAli & Navai в Липецке. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Павел Комолов.

"В отношении 27-летнего гражданина, который, предположительно, производил выстрелы, возбуждено дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

Вечером 8 декабря группа HammAli & Navai давала концерт в культурно-развлекательном центре "Мегаполис" в Липецке. В ходе концерта поступило сообщение о якобы наличии в зале взрывного устройства, на место приехали спасатели, полицейские, кинологи с собаками, для обследования помещения пришлось эвакуировать около 650 человек. После эвакуации концерт не был продолжен. Позднее музыканты обратились в полицию с заявлением об обстреле их автомобиля. Пострадавших в результате инцидента не было.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai основан в 2016 году, в него входят Александр Алиев и Наваи Бакиров. В 2018 года состоялась премьера дебютного студийного альбома группы - Janavi, состоящего из девяти композиций.