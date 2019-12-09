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Рэп-дуэт HammAli & Navai заявил в полицию об их обстреле в Липецке

По словам представителя музыкантов, исполнителей обстреляли, когда они ехали в автомобиле

ТАСС, 9 декабря. Музыканты группы HammAli & Navai, которые выступили в Липецке с концертом, обратились в полицию с заявлением об обстреле их автомобиля. Об этом в понедельник сообщила ТАСС представитель пресс-службы областного УМВД по региону Ольга Снежкова.

"Есть заявление в полицию по факту происшествия. Но обстрел - это значит, что где-то есть пули, следы, но ничего этого пока нет. Проводится проверка обстоятельств. Пока обстрел не подтверждается, они [музыканты] услышали хлопки", - сказала собеседница агентства.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель рэп-группы, музыканты ехали в автомобиле в Липецкой области, когда их обстреляли, в ходе инцидента они не пострадали.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, в воскресенье вечером группа HammAli & Navai давала концерт в культурно-развлекательном центре "Мегаполис" в Липецке. В ходе концерта поступило сообщение о якобы наличии в зале взрывного устройства, на место приехали спасатели, полицейские, кинологи с собаками, для обследования помещения пришлось эвакуировать около 650 человек. После эвакуации концерт не продолжился.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai основан в 2016 году, в него входят Александр Алиев и Наваи Бакиров. В 2018 года состоялась премьера дебютного студийного альбома группы - Janavi, состоящего из девяти композиций.

Теги
РоссияЛипецкая область
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