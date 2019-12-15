СК возбудил дело из-за угроз мужчины применить пистолет против полицейских в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за угроз пистолетом в адрес полицейских со стороны мужчины, который ранил ножом мать на юго-западе Москвы и был застрелен при задержании. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Угроза применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила Иванова.

По данным следствия, мужчина в ходе ссоры в квартире жилого дома на улице Генерала Тюленева ударил свою мать ножом. Женщине удалось выйти из квартиры и вызвать полицию. Полицейские зашли в квартиру, где мужчина держал пистолет в руках и высказывал угрозы, в связи с чем сотрудники применили табельное оружие. От полученного ранения нападавший погиб на месте.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи.

В воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, что полиция прибыла по сообщению о ножевом ранении в одном из домов по улице Генерала Тюленева. Сотрудники обнаружили раненую женщину и мужчину, который вел себя неадекватно. При виде полицейских он кинулся на них с пистолетом, сотрудник применил табельное оружие. Полиция по данному факту проводит проверку.