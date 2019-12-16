На Сахалине задержаны подозреваемые в нападении на фельдшеров скорой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на медиков больницы города Долинска на юге Сахалина, приехавших на ночной вызов. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе управления МВД России по Сахалинской области.

"Прибывшие по указанному адресу полицейские, а также сотрудники областного управления Росгвардии зашли в жилище и обнаружили там двух граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дебоширы были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в отношении 20-летнего задержанного в настоящее время проводится проверка по факту нападения на медиков. В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ): во время задержания он вел себя агрессивно и выражался нецензурно в адрес правоохранительных органов.

Ранее в Министерстве здравоохранения Сахалинской области сообщали, что в ночь на воскресенье неизвестные, находясь в алкогольном опьянении, рассекли голову приехавшему на вызов фельдшеру, а затем травмировали руку его коллеге. Медиков вызвали в квартиру из-за смерти женщины, наступившей за несколько часов до приезда медиков, а также их попытка вызвать полицию. Фельдшерам оказана необходимая медицинская помощь, продолжать трудовую деятельность в ближайшее время они не смогут.