Суд продлил на четыре месяца арест солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье

ТАСС, 16 декабря. Суд продлил на четыре месяца меру пресечения в виде содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

"Рамилю продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца. Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз", - сообщил Тугушев на своей официальной странице в Facebook.