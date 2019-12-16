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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Суд продлил на четыре месяца арест солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье

По словам адвоката военнослужащего, предстоит проведение различных экспертиз и других следственных действий
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Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ТАСС, 16 декабря. Суд продлил на четыре месяца меру пресечения в виде содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

"Рамилю продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца. Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз", - сообщил Тугушев на своей официальной странице в Facebook.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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