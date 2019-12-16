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Дело историка Олега Соколова
Обновлено 

Горсуд Петербурга оставил в силе арест историка Соколова

Таким образом, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС
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Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление суда первой инстанции (Октябрьского районного суда Петербурга - прим. ТАСС) оставить без изменения. Апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

Прокуратура просила в удовлетворении жалобы отказать, отметив, что иная мера пресечения, кроме заключения под стражу, нецелесообразна.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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