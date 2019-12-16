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В Омске родители, заставлявшие ребенка часами стоять на гречке, частично признали вину

Мать и отчим 8-летнего мальчика отрицают предварительный сговор и утверждают, что таким образом наказывали ребенка за провинности, не думая, что это приведет к серьезным последствиям

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Мать и отчим восьмилетнего мальчика, которого родители в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, частично признали свою вину на первом судебном заседании, которое прошло в понедельник в Омске. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. Мать и отчим обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

"На судебном заседании уточняли их позицию, обвиняемые частично признали вину, но отрицают предварительный сговор и не считают, что это было истязание. По их словам, они просто хотели наказать ребенка и не думали, что будут такие последствия", - сказала Болдинова.

Представитель СК рассказала, что ребенка, который три месяца пробыл в реабилитационном центре, вернули матери перед началом учебного года. Его отчим находится под арестом. "Ребенок находится под постоянным контролем, его посещают представители органов опеки и следователи. Мальчик сам говорит, что хочет быть с мамой, для него плохой - отчим", - рассказала собеседник агентства. Представители опеки заявляют, что изъятие мальчика из семьи в такой ситуации станет для него дополнительной психологической травмой.

Болдинова добавила, что у ребенка нет других родственников, кроме матери. "Мать - сирота, воспитывалась в детском доме, родила ребенка для себя, родного отца у мальчика нет. Поэтому больше отдать его некому", - сообщила представитель СК. Решение об изъятии ребенка из семьи будет приниматься органами опеки после вынесения приговора по делу.

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности - опоздание из школы или задержку на прогулке - ставили коленями на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии по несколько часов. Чтобы проконтролировать, что мальчик не избегает наказания, отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания.

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