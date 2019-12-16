Угроза взрыва в аэропорту и других объектах Мурманска не подтвердилась

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных ведомств не обнаружили опасных предметов и устройств в аэропорту и других объектах Мурманска, эвакуированных в понедельник утром из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оперативных ведомствах.

"Всего были эвакуированы пять объектов, все они обследованы, угроз не обнаружено. Собственникам зданий разрешено вернуть эвакуированных людей", - сказал собеседник агентства.

Помимо аэропорта, были эвакуированы здания железнодорожного вокзала, Арбитражного суда, областного правительства и городской больницы. В областном правительстве ранее ТАСС подтвердили факт эвакуации. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в настоящее время не располагает.

5 декабря сотрудники правительства области и Арбитражного суда были эвакуированы из зданий из-за сообщения об угрозе взрыва. Тогда информация об угрозе также не подтвердилась.