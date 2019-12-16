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В Коми ликвидировали пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека

Администрация города Ухты организовала два пункта временного размещения на базе местных школ №16 и 3 для жителей дома

СЫКТЫВКАР, 16 декабря. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном жилом доме в городе Ухте Республики Коми, где два человека погибли и четверо пострадали, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"Ликвидация открытого горения была объявлена в 16:50 мск, в 19:05 - полная ликвидация пожара", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Как дополнил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев, в 16:31 мск поступило сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме на улице Набережной Нефтяников в Ухте. В 16:35 спасатели прибыли к месту пожара, организовали спасение и эвакуацию людей, 30 человек эвакуировались самостоятельно, девять спасены.

"На пожаре пять человек пострадали, из них двое обнаружены погибшими. Три человека получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - сказал Сухарев. Ранее сообщалось, что еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

Администрация города Ухты организовала два пункта временного размещения на базе местных школ №16 и 3, сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета. На месте пожара работают органы следствия и дознания. В связи с пожаром следственное управление СК РФ по региону начало доследственную проверку.

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