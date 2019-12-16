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В управлении казначейства по Дагестану рассказали о причине выемки документов в ведомстве

Сообщается, что документы изымали в рамках уголовного дела о хищении адвокатом денежных средств у своих доверителей, взысканных по искам к казне РФ

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Выемка сотрудниками силовых структур документов в управлении Федерального казначейства (УФК) по Дагестану проходила в рамках уголовного дела о хищении адвокатом денежных средств своих клиентов по искам к казне РФ. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федерального казначейства.

"13 декабря в управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу произведена выемка документов в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения адвокатом денежных средств у своих доверителей, взысканных по судебным искам к казне Российской Федерации о возмещении вреда за незаконное уголовное преследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственного мероприятия сотрудникам ГСУ СК России по СКФО был предоставлен "беспрепятственный доступ ко всем изымаемым материалам, а также оказано необходимое содействие в подборе подлежащих выемке документов".

"При этом было разъяснено, что интересующие следствие исполнительные и платежные документы в УФК по Республике Дагестан не хранятся, поскольку в соответствии с действующим законодательством предъявляются взыскателями непосредственно в Министерство финансов Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

ТАСС 13 декабря со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщал, что в управлении Федерального казначейства по Дагестану проходят "мероприятия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением МВД по СКФО". Сообщалось, что "изымаются документы, имеющие важность для расследования дела", сообщил источник, не уточнив сути уголовного дела, в рамках которого идут оперативные мероприятия.

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