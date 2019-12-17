Суд арестовал сотрудника газовой службы по делу о взрыве газа в доме под Белгородом

ТАСС, 17 декабря. Суд в Белгороде арестовал во вторник одного из троих сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Белгород", задержанных по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщила ТАСС помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

Следствие 17 декабря задержало и предъявило обвинение трем представителям газовой службы. По данным следствия, выход газа и его скопление в подвале дома произошло в результате незаконных действий представителей филиала компании в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности.

"Заключен под стражу начальник газовой службы филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" города Строителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе суда, ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двоих сотрудников филиала компании - мастера и сварщика - пока не поступили.