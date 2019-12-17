Адвокат: основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга перевели в другой изолятор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Основного фигуранта дела о взрыве в петербургском метро в 2017 году Аброра Азимова, которого суд приговорил к пожизненному лишению свободы, переведли из СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга в СИЗО-6 Ленинградской области. Об этом в среду журналистам сообщил адвокат Виктор Дроздов, защищающий также признанную виновной в теракте Шохисту Каримову.

"Аброра Азимова перевели в СИЗО-6 "Горелово". Причины выясняются", - говорится в распространенном адвокатом сообщении.

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) часто посещают СИЗО-6. По словам нескольких членов ОНК, условия содержания в этом изоляторе гораздо жестче, чем в других СИЗО.

Ранее ТАСС сообщал, что защита Аброра Азимова готовится подать жалобу на приговор. Апелляцию планируют направить в суд до конца этой недели.