Адвокат: основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга перевели в другой изолятор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Основного фигуранта дела о взрыве в петербургском метро в 2017 году Аброра Азимова, которого суд приговорил к пожизненному лишению свободы, переведли из СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга в СИЗО-6 Ленинградской области. Об этом в среду журналистам сообщил адвокат Виктор Дроздов, защищающий также признанную виновной в теракте Шохисту Каримову.
"Аброра Азимова перевели в СИЗО-6 "Горелово". Причины выясняются", - говорится в распространенном адвокатом сообщении.
Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) часто посещают СИЗО-6. По словам нескольких членов ОНК, условия содержания в этом изоляторе гораздо жестче, чем в других СИЗО.
Ранее ТАСС сообщал, что защита Аброра Азимова готовится подать жалобу на приговор. Апелляцию планируют направить в суд до конца этой недели.
Второй западный окружной военный суд признал 11 фигурантов дела виновными, основной фигурант Аброр Азимов приговорен на пожизненный срок. Акрам Азимов получил 28 лет колонии, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.