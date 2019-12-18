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Уголовное дело возбудили после нападения на офис банка в Петербурге

Злоумышленники похитили 5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные ограбили накануне офис кредитной организации в Санкт-Петербурге на улице Савушкина, они похитили 5 млн рублей, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"[Ущерб составил] 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой")", - сказал представитель ведомства.

Разбойное нападение на офис произошло во вторник вечером. По данным петербургской полиции, двое неизвестных вошли в помещение и, угрожая сотрудникам учреждения ножом и предметом, похожим на автомат, похитили деньги и затем скрылись. Ведется розыск злоумышленников.

Название учреждения в полиции не уточнили. По данным городских СМИ, злоумышленники ограбили офис банка "Восточный", в изданиях и соцсетях также появилось видео ограбления с камер наблюдения, на котором видно, как два человека с большими сумками под угрозой оружия требуют у работников банка деньги. Офис банка "Восточный" на улице Савушкина расположен недалеко от станции метро "Черная речка".

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