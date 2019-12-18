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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Два сотрудника газовой службы помещены под домашний арест после взрыва газа под Белгородом

В результате инцидента погибли два человека

ТАСС, 18 декабря. Суд в Белгороде в среду поместил под домашний арест двух сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Белгород", задержанных по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщила ТАСС помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

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Накануне суд заключил под стражу начальника газовой службы филиала. Следствие во вторник задержало и предъявило обвинение трем представителям газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом. "Принято решение по двум обвиняемым [сотрудникам газовой службы] - домашний арест до 3 февраля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.

Действия сотрудников газовой службы квалифицируются по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек").

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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