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Источник: вербовщики осужденных в колонии Калмыкии планировали нападения в Дагестане

По данным собеседника агентства, идеологом являлся главарь одной из дагестанских бандгрупп. Он был уничтожен в ходе спецоперации вскоре после освобождения из колонии
Описание
© Снимок с видео/Пресс-служба ФСБ России/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Вероятные вербовщики осужденных в колонии в Калмыкии, которые были задержаны, планировали создать банду для нападения на силовиков в Дагестане, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах Дагестана.

По его информации, идеолог, которым был главарь одной из дагестанских бандгрупп, отбывавший ранее наказание в этой колонии, был уничтожен в ходе спецоперации вскоре после освобождения.

"В этой колонии отбывал наказание главарь кизлярской бандгруппы Шамиль Гасанов и еще четверо жителей Дагестана, последние отбывали наказание за преступления, которые не были связаны с террористической направленностью. Вероятно, они попали под его влияние и начали распространять идеологию терроризма. В 2015 году Гасанов вышел, опять примкнул к боевикам и был уничтожен в ходе спецоперации, четверо других недавно вышли из колонии. По оперативной информации, они хотели создать бандгруппу и осуществлять нападения на силовиков в Дагестане", - сказал собеседник.

По его информации, трое из них были задержаны в Дагестане, четвертый - в Армавире (Краснодарский край).

Как сообщили в среду в СК России, возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, который подозревается в создании в исправительной колонии в Калмыкии террористического сообщества, куда он вовлек более 100 осужденных. В ходе следственных действий в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области задержаны пятеро подозреваемых, следствие планирует ходатайствовать об их заключении под стражу. Также проведены обыски в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

Всего, по данным СК, установлены 22 лица, причастных к созданию преступного сообщества или участия в нем.

Теги
РоссияДагестанКалмыкия
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