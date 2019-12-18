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Расследование теракта в метро Петербурга

На перевод главного фигуранта дела о взрыве в метро Петербурга в новое СИЗО подали жалобу

Адвокат Мунавара Канцерова считает, что оснований для перевода Аброра Азимова нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Адвокат Аброра Азимова, осужденного на пожизненный срок за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, Мунавара Канцерова пожаловалась в прокуратуру на перевод своего подзащитного из СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга в СИЗО-6 Ленинградской области. Об этом ТАСС в среду сообщила сама Канцерова.

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Ранее адвокат Виктор Дроздов, защищающий также признанную виновной в теракте Шохисту Каримову заявил, что Азимова по непонятным причинам перевели в другой изолятор.

"Причина перевода якобы в том, что его права [в СИЗО "Кресты"] ущемлялись. Аброр Азимов - единственный [из 11 осужденных], кого перевели в другой изолятор. Мы категорически с этим не согласны, оснований для перевода нет, мы обратились в прокуратуру", - сказала защитница.

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) часто посещают СИЗО-6. По словам ряда членов ОНК, условия содержания в этом изоляторе гораздо жестче, чем в других СИЗО. Канцерова в беседе с ТАСС подчеркнула сложную пропускную систему в изолятор в Ленинградской области.

"Мы приехали к нему [в СИЗО-6], а нам предложили записаться на встречу на 31 декабря, на шесть часов вечера. До этого момента мы не будем знать, что с ним и как он", - добавила адвокат.

Второй западный окружной военный суд признал 11 фигурантов дела виновными, основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Акрам Азимов получил 28 лет колонии, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРасследование теракта в метро Петербурга
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