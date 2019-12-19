Число пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Иркутской области выросло до 13

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Иркутской области выросло до 13 человек, в настоящее время четверо госпитализированы, остальные - проходят осмотр, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Всего пострадавших 14. 13 находятся в Тулунской городской больнице и один погиб. Четверо госпитализированы в средней степени тяжести, девять еще в приемном отделении", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что пострадавшие еще проходят осмотр у медиков.

По данным ГУ МЧС, всего во внедорожнике находились четыре человека, в маршрутке - 16 человек. Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что по факту ДТП следственными органами МВД проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины столкновения, траектория следования машин, погодные условия и другие детали. Мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант пояснил ТАСС, что автомобиль, с которым столкнулся маршрутный микроавтобус, выехал на встречную полосу.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону информировала, что утром в четверг в двух километрах от села Шерагул Иркутской области произошло столкновение внедорожника Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун - Шерагул. В результате ДТП пассажир Isuzu погиб на месте, сообщалось о девяти пострадавших. Как позже сообщили ТАСС в Тулунской городской больнице, число пострадавших увеличилось до 10 человек.