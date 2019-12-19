{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших при ДТП с микроавтобусом в Иркутской области выросло до 13

Один человек погиб, госпитализированы четверо, остальные проходят осмотр

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Иркутской области выросло до 13 человек, в настоящее время четверо госпитализированы, остальные - проходят осмотр, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Всего пострадавших 14. 13 находятся в Тулунской городской больнице и один погиб. Четверо госпитализированы в средней степени тяжести, девять еще в приемном отделении", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что пострадавшие еще проходят осмотр у медиков.

По данным ГУ МЧС, всего во внедорожнике находились четыре человека, в маршрутке - 16 человек. Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что по факту ДТП следственными органами МВД проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины столкновения, траектория следования машин, погодные условия и другие детали. Мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант пояснил ТАСС, что автомобиль, с которым столкнулся маршрутный микроавтобус, выехал на встречную полосу.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону информировала, что утром в четверг в двух километрах от села Шерагул Иркутской области произошло столкновение внедорожника Isuzu  и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун - Шерагул. В результате ДТП пассажир Isuzu  погиб на месте, сообщалось о девяти пострадавших. Как позже сообщили ТАСС в Тулунской городской больнице, число пострадавших увеличилось до 10 человек.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Суды в Петербурге опять эвакуируют из-за угрозы взрыва
С конца ноября в районные и военные суды города по электронной почте приходят анонимные письма с угрозами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС