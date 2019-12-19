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В Москве 10 школ проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва

Из зданий эвакуировали учителей и школьников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют 10 школ в Москве из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва, в целях безопасности люди оттуда эвакуированы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 10 школах в разных округах Москвы, в целях безопасности учителя и школьники эвакуированы. На местах работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За три недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Неизвестные сообщают об угрозах взрывов в судах, школах, больницах, аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Кроме того, проводились проверки Киевского, Ленинградского, Курского, Белорусского и Павелецкого вокзалов из-за "минирования". Все угрозы оказались ложными.

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