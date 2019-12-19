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Аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за угрозы взрыва

Аэропорты работают в штатном режиме

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево и Домодедово получили в четверг анонимные сообщения с угрозой взрыва, здания проверяются полицейскими и кинологами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В четверг утром сообщения с угрозами взрыва получили сотрудники аэропортов Шереметьево и Домодедово. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию помещений полицейскими и кинологами с собаками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом аэропорты работают в штатном режиме.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. Неизвестные сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в судах, школах, больницах, аэропортах и вокзалах. За три недели были проверены из-за анонимных сообщений более 5 тыс. объектов, эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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