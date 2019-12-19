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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Источник: экс-директор по инвестициям банка "Восточный" задержан по делу Майкла Калви

В квартире Александра Цакунова прошли обыски

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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"Цакунов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в хищении. Сейчас его допрашивают следователи. Кроме того, ранее были проведены обыски по месту его проживания", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что следователи намерены предъявить ему обвинение и просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Комментарием пресс-служб банка и Baring Vostok ТАСС пока не располагает.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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