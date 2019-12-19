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В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в избиении шестилетнего ребенка

У ребенка выявили множественные телесные повреждения

ВОЛГОГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде мужчину, он подозревается в избиении шестилетнего сына своей сожительницы, который месяц не ходил в школу и голодал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего 6-летнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан", - сказано в сообщении.

В ведомстве ранее в четверг сообщали, что мальчик с конца ноября не ходит в школу, у ребенка выявили множественные телесные повреждения. В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивали и причиняли боль. По данным пресс-службы, в настоящее время ребенка изъяли из семьи, он госпитализирован.

По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, медики диагностировали у мальчика ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и ребер. Угрозы для его жизни нет.

Как уточнили ТАСС в комитете образования региона, мальчик учится в волгоградском школе-интернате "Надежда", с ним работают врачи и психологи, до полного выяснения обстоятельств мать ограничена в общении с ребенком. По данным комитета, ранее семья на учете не состояла, сигналов не поступало.

Теги
РоссияВолгоградская область
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