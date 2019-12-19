Число отравившихся роллами в Ростовской области увеличилось до 25 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Число отравившихся роллами в одном из ресторанов города Шахты Ростовской области увеличилось до 25 человек. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Накануне в департаменте здравоохранения города ТАСС сообщили, что восемь человек отравились, предположительно, заказанными в одном из ресторанов города Шахты, пятеро были госпитализированы.

"Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует, что в городе Шахты зарегистрирована групповая заболеваемость ОКИ (острой кишечной инфекцией - прим. ТАСС) с количеством пострадавших 25 человек. Проводится эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство составило протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд с целью решения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области следователи организовали проверку.