Трое пострадавших в ДТП на Алтае находятся в тяжелом состоянии

БАРНАУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. Врачи прооперировали троих пострадавших в ДТП в Алтайском крае, в котором погибли пять человек, в том числе четверо полицейских. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пятницу в краевом Минздраве.

"20 медиков Алейской ЦРБ боролись за жизни пострадавших в ДТП сегодня ночью. В настоящий момент состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое. После стабилизации состояния будет принято решение об их эвакуации в Барнаул", - сообщили в министерстве.

ДТП произошло вечером 19 декабря. По данным следственного управления СК по региону, предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, столкнулся со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. В результате ДТП четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована, погиб находящийся в гражданском автомобиле пассажир, водитель и другой пассажир также госпитализированы. После ДТП возбуждено уголовное дело.