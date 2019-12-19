В ДТП на Алтае погибли пять человек

БАРНАУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Пять человек, в том числе четверо сотрудников полиции, погибли в ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщили в четверг журналистам в ГУ МВД по региону в четверг.

"19 декабря в 18:50 (14:50 мск) в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Fielder. По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована. В салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, выясняют все его обстоятельства.