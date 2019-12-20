В Иркутской области возбудили дело после аварии с маршруткой и легковым автомобилем

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Иркутской области, в результате которого один человек погиб и 14 пострадали. Об этом в пятницу говорится в сообщении регионального главка МВД.

"По факту ДТП в Тулунском районе следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). 31-летнему водителю внедорожника избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. В результате ДТП погиб его старший брат", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в больницах остаются шесть человек, это пассажиры маршрутки. Всего, по уточненным данным, в ней было 14 человек.

Микроавтобус выполнял рейс из села Шерагул в город Тулун. Он столкнулся с легковым автомобилем Isuzu, пассажир которого погиб в результате аварии.