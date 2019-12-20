В Саратовской области умер один из пострадавших в ДТП с участием машины скорой помощи

САРАТОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Один из пострадавших в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Саратовской области умер. Еще четыре человека, в том числе медработники, госпитализированы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ГИБДД, в пятницу шесть человек пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с Ford на автодороге Тамбов - Саратов.

"Водитель легковушки скончался, госпитализирован водитель скорой помощи, он находится в тяжелом состоянии, двое врачей находятся в состоянии средней степени тяжести, пациент скорой помощи - с легкими травмами", - сказала собеседница агентства, добавив, что автомобиль скорой помощи перевозил пациента в районную больницу.