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В Мурманской области возбудили дело после избиения полицейских подростками

Несовершеннолетним может грозить до пяти лет лишения свободы

ТАСС, 21 декабря. Следственные органы СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту избиения двух сотрудников полиции группой подростков в городе Апатиты Мурманской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Инцидент произошел в пятницу вечером возле местного Дома культуры по улице Ленина. Группа подростков после дискотеки продолжила гулянье на улице, они достали алкоголь, начали хулиганить и избили двух сотрудников полиции, которые по вызову из ДК прибыли успокоить несовершеннолетних. На помощь полицейским прибыло подкрепление, подростков доставили в отделение полиции.

Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь, они лечатся амбулаторно. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

Следователи установили личности несовершеннолетних, которые избили полицейских. Подростков допросили, собирается характеризующая их информация.

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РоссияМурманская область
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