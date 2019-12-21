В Мурманской области возбудили дело после избиения полицейских подростками

ТАСС, 21 декабря. Следственные органы СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту избиения двух сотрудников полиции группой подростков в городе Апатиты Мурманской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Инцидент произошел в пятницу вечером возле местного Дома культуры по улице Ленина. Группа подростков после дискотеки продолжила гулянье на улице, они достали алкоголь, начали хулиганить и избили двух сотрудников полиции, которые по вызову из ДК прибыли успокоить несовершеннолетних. На помощь полицейским прибыло подкрепление, подростков доставили в отделение полиции.

Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь, они лечатся амбулаторно. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

Следователи установили личности несовершеннолетних, которые избили полицейских. Подростков допросили, собирается характеризующая их информация.