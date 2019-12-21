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В Апатитах подростки избили полицейских

По предварительной информации, пострадавшие получили ушибы и сотрясение головного мозга

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Проводится процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений двум сотрудникам полиции, один из них - стажер. В настоящее время личности несовершеннолетних, избивших полицейских, установлены, их минимум четверо. С ними проводится работа, они опрашиваются, собираются характеристики на них, опрашиваются очевидцы произошедшего. Сами сотрудники направлены на медицинское освидетельствование, по его результатам будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного здоровью. После будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области Алина Александрович.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в пятницу около 22:00 возле местного Дома культуры, где подростки после дискотеки продолжили гулянье на улице, достали алкоголь, начали хулиганить. Вызванный сотрудниками Дома культуры наряд полиции пытался успокоить подростков, те в ответ применили силу. На помощь полицейским прибыло подкрепление, подростков задержали и доставили в отделение полиции. Предварительно, полицейские получили ушибы и сотрясение головного мозга.

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РоссияМурманская область
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