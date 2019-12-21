В Саратове умер полицейский, госпитализированный с огнестрельным ранением

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудник полиции, который ранее получил огнестрельное ранение на улице в Саратове, умер, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался", - сказал собеседник агентства.

По информации следственного управления СК РФ региона, инцидент произошел вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова. Сотрудник городской патрульно-постовой службы при исполнении судебных обязанностей получил огнестрельное ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Санкция этой статьи предполагает пожизненное лишение свободы.

"Полицейскими были остановлены два гражданина, один из которых из неустановленного оружия произвел внезапный выстрел в инспектора патрульно-постовой службы... лейтенанта полиции 1991 года рождения", - уточняет обстоятельства произошедшего пресс-служба ГУ МВД области.

По данным полиции, были задержаны двое мужчин, с места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет.