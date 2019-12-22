Суд в Петербурге продлил срок задержания стрелявшему в сотрудников "Транснефтьохрана"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга продлил срок задержания Андрею Богданову, обвиняемому в покушении на убийство после инцидента со стрельбой в лесополосе рядом с СИЗО "Кресты". Как сообщили журналистам в воскресенье в объединенной пресс-службе судов Петербурга, срок продлен по ходатайству прокурора для предоставления доказательств необходимости ареста.

"Колпинский районный суд вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Андрея Богданова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Срок продлен по ходатайству прокурора для предоставления доказательств обоснованности избрания меры в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по данным следствия, Богданов, находясь на пересечении грунтовой дороги и газопровода "Белоусово-Ленинград", произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в трех охранников ООО "Транснефтьохрана". Одному из охранников причинил проникающее сквозное ранение груди.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 20 декабря. Около 10 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника одной из компаний Колпина о том, что утром того же дня в лесополосе в городе недалеко от дома 9 по улице Колпинской (рядом со следственном изолятором "Кресты") неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в сторону сотрудников компании, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 60-летний гражданин, работающий охранником в другой организации города Колпино.

Как сообщали в пресс-службе главка, установлено, что задержанный "с целью незаконной охоты произвел несколько выстрелов из карабина "Сайга-308-1" в сторону людей". В полиции добавили, что охранники смогли укрыться от выстрелов, а затем из своего служебного оружия МР-71 произвели два ответных выстрела.