{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Петербурге продлил срок задержания стрелявшему в сотрудников "Транснефтьохрана"

Андрей Богданов выстрелил не менее пяти раз в трех охранников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга продлил срок задержания Андрею Богданову, обвиняемому в покушении на убийство после инцидента со стрельбой в лесополосе рядом с СИЗО "Кресты". Как сообщили журналистам в воскресенье в объединенной пресс-службе судов Петербурга, срок продлен по ходатайству прокурора для предоставления доказательств необходимости ареста.

"Колпинский районный суд вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Андрея Богданова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Срок продлен по ходатайству прокурора для предоставления доказательств обоснованности избрания меры в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по данным следствия, Богданов, находясь на пересечении грунтовой дороги и газопровода "Белоусово-Ленинград", произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в трех охранников ООО "Транснефтьохрана". Одному из охранников причинил проникающее сквозное ранение груди.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 20 декабря. Около 10 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника одной из компаний Колпина о том, что утром того же дня в лесополосе в городе недалеко от дома 9 по улице Колпинской (рядом со следственном изолятором "Кресты") неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в сторону сотрудников компании, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 60-летний гражданин, работающий охранником в другой организации города Колпино.

Как сообщали в пресс-службе главка, установлено, что задержанный "с целью незаконной охоты произвел несколько выстрелов из карабина "Сайга-308-1" в сторону людей". В полиции добавили, что охранники смогли укрыться от выстрелов, а затем из своего служебного оружия МР-71 произвели два ответных выстрела.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго
По данным агентства, четыре человека находятся в критическом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС