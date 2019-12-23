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Суд арестовал подозреваемого в разбойном нападении на офис Сбербанка в Приморье

Инцидент произошел 9 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Находкинский городской суд в Приморье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на офис Сбербанка 9 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Дома и в гараже у арестованного прошли обыски, изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Кроме того, в личных вещах задержанного полицейские обнаружили 1,35 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Теги
РоссияПриморский край
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