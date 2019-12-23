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Обновлено 

В суды Петербурга второй раз за день поступило сообщение с угрозой взрыва

В письме, которое получили Приморский и Петродворцовый районные суды, говорится также о "минировании" 48 торговых центров в разных районах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва второй раз за день поступило в суды Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в Объединенной пресс-службе судов города.

В понедельник утром угрозы поступили в несколько районных судов города, в том числе в Петродворцовый и Приморский. Проверка зданий показала, что сообщения ложные. Через несколько часов суды получили новое письмо с угрозой "минирования".

"Приморский районный суд и Петродворцовый районный суд снова эвакуируют", - сказано в сообщении пресс-службы, к которому также добавлена копия письма с угрозой от неизвестных, где сообщается, что, помимо судов, "заминированы" 48 торговых центров в разных районах города.

Повторное письмо с угрозой поступило и в Сестрорецкий районный суд, в письме злоумышленники указали, что "дроны со взрывчаткой пролетят над атомными станциями". "Соответствующих угроз нам не поступало. Меры безопасности [у нас] всегда на высоком уровне с учетом специфики производства", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинградской атомной станции.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Также автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

В новость внесены изменения (13:14 мск) - добавлены подробности. 

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