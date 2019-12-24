Комиссию по расследованию аварии Су-57 возглавит замглавы Минпромторга Бочаров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ создаст комиссию по расследованию причин крушения военного самолета Су-57, ее возглавит заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Что известно об аварии Су-57 в Хабаровском крае

"Самолет включен в реестр экспериментальной авиации. По поручению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова будет создана комиссия по расследованию. Возглавит комиссию заместитель министра Олег Бочаров", - говорится в сообщении Минпромторга.

Ранее в корпорации сообщили, что во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре в 111 км от аэродрома базирования потерпел крушение самолет Су-57. Система аварийного покидания самолета сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив, отметили в ОАК. Причины ЧП установит специальная комиссия. Источник в одной из медицинских военных структур сообщил ТАСС, что врачи обследовали пилота, ушибов он не получил.

По предварительной информации источников ТАСС в "оборонке", причиной аварии стал отказ в системе управления истребителя.

Это первая авария истребителя Су-57.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.