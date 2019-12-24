Аварию на водопроводе на Кубани устранят в среду

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Крупную аварию на Троицком водопроводе на Кубани планируют устранить к 9 утра в среду, сообщили во вторник журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Планируемое время ликвидации аварии - 09.00 мск 25 декабря", - отметили в главке.

Вторая за три дня авария произошла на магистральном водоводе Троицкого водопровода около 05:10 мск во вторник. Без водоснабжения осталось порядка 6,4 тыс. жилых домов в Крымском районе, в Новороссийске, части Геленджика и поселке Кабардинка. Около 7 часов утра удалось обнаружить место прорыва.

Для подвоза воды населению задействована 31 автоцистерна, добавили в МЧС.

В зоне отключения оказалось более 160 тыс. человек и порядка 50 социальных объектов.

Аналогичная авария на Троицком водопроводе произошла 22 декабря из-за износа сетей.