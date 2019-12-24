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Часть Новороссийска и Геленджика снова остались без воды из-за порыва на водоводе

В общей сложности без воды остались около 160 тыс. жителей

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Часть Крымского района, а также Новороссийска и Геленджика вновь остались без воды из-за порыва на магистральном водоводе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе "Кубаньводкомплекс" сообщили, что специалисты устранят аварию​ в течение суток.​​​​​​

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, авария произошла на магистральном водоводе Троицкого водопровода в районе станицы Троицкой около 05:10 мск. , в зоне отключения снова оказались более 160 тыс. человек, порядка 6,4 тыс. жилых домов в Крымском районе, Новороссийске, части Геленджика и поселке Кабардинка, около 7 утра удалось обнаружить место прорыва.

"Прогнозируемое время устранения аварии - 24 часа. Прорыв произошел в 2 км от предыдущего места аварии в сторону к станице Троицкая", - сказали в ведомстве.

В администрации Крымского района ТАСС уточнили, что для населения организован подвоз воды, отменены занятия в детских садах.

Аналогичная авария на Троицком водопроводе произошла в воскресенье из-за износа сетей, в зоне отключения водоснабжения оказались более 160 тыс. человек и порядка 50 социальных объектов в Крымске, Новороссийске, части Геленджика и поселке Кабардинка, накануне велись работы по восстановлению подачи воды.

В Новороссийске (270 тыс. жителей) и Геленджике (80 тыс. жителей) сейчас 14 градусов тепла.

В новость были внесены изменения (8:56 мск) - добавлены подробности.  

 

Теги
РоссияКраснодарский край
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