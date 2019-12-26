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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против школьника, напавшего на учительницу

В департаменте образования города отметили, что состояние женщины стабильное

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, подозреваемого в нападении на учительницу в Екатеринбурге, возбужденно следственными органами СК РФ по Свердловской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным следствия, утром 25 декабря екатеринбургский школьник из личной неприязни нанес преподавателю школы телесные повреждения, однако женщина смогла оказать подростку сопротивление, что и спасло ей жизнь. "Следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта и потребуют характеризующий материал в отношении семьи подростка. "Также с участием соответствующих специалистов планируется проведение иных необходимых мероприятий для выяснения причин конфликта и дачи всесторонней объективной правовой оценки инцидента", - добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, состояние учителя стабильное, "обстоятельства и причины инцидента уточняются".

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РоссияСвердловская область
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