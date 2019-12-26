Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на станции МЦД "Лобня"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва пришло на станцию Московского центрального диаметра "Лобня", в настоящее время полицейские и кинологи обследуют территорию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил на железнодорожную станцию "Лобня". В настоящее время территория станции обследуется полицейскими и кинологами с собаками", - сказал собеседник агентства. По его словам, поезда от станции следуют без задержек, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб проверяют в Подмосковье все супермаркеты "Лента" из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.