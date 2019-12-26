Полиция Москвы возбудила дело из-за телефонного мошенничества на 2,9 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества, в результате которого пенсионерка в Москве лишилась почти 2,9 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказали в главке.

В пресс-службе сообщили, что в ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от гражданки 1950 года рождения, которая пояснила, что позвонил неизвестный, и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщил, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака и сняты все деньги. Через несколько дней пенсионерке перезвонил тот же мужчина и сказал, что на ее счет переведены деньги из резервного фонда, которые необходимо вернуть. Женщина перевела на указанный им счет 2,87 млн рублей.

Заявительница узнала, что стала жертвой мошенников только через несколько дней, когда пришла в отделение банка.